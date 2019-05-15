صور| متابعو ريم البارودي على "إنستجرام": "أحمد وسمية فضحوا بعض.. حقك جالك"

ما زال توابع انفصال المطرب أحمد سعد عن الفنانة ريم البارودي، تلقي بظلالها على ريم البارودي، وتلاحقها في مواقع التواصل الاجتماعي. ويشير متابعو "ريم" من حين للأخر، أن انفصال "سعد وسمية"، بمثابة رد اعتبار للفنانة لـ"ريم" بعد انفصال "سعد" عنها وزواجه من سمية الخشاب.

أحدث تلك التوابع، هو تهنئة الجمهور لريم البارودي بعد أن نشرت الأخيرة رسالة تهنئة للإعلامية اللبنانية راغدة شلهوب، بمناسبة عيد ميلادها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". ورغم أن المنشور ليس له علاقة بـ"سعد وسمية"، إلا أن "ريم" تلقت من متابعيها العديد من الرسائل على شاكلة: "حقك جالك"، و"أحمد سعد وسمية الخشاب فضحوا بعض في شيخ الحارة".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع التهنئة، التي حصدت على ما يزيد عن 12 ألف تسجيل إعجاب خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عشرات التعليقات، أبرزها: "حقك جالك لحد عندك، وسمية الخشاب وأحمد سعد فضحوا بعض في شيخ الحارة"، و"لما اتفرجت على حلقة أحمد سعد عرفت قد أيه أنتى اتظلمتي"، و"سمية قلدتك وقصة شعرها زيك".

سمية الخشاب ترد على أحمد سعد: "أذاني وسترت عليه.. وانتظروا مفاجأة"

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وتصادفت تهنئة "ريم" لـ"راغدة"، قبل 24 ساعة من إذاعة الجزء الأول من حلقة الفنانة سمية الخشاب، في برنامج "شيخ الحارة"، للرد على هجوم طليقها الفنان أحمد سعد نفسه، عند استضافته مع الإعلامية بسمة وهبة منذ أيام، وهو البرنامج نفسه الذي ظهرت فيه ريم البارودي العام الماضي، وهاجمت فيه "سمية" و"أحمد" في أحد الفقرات.

يشار إلى أن سمية الخشاب ستظهر في حلقة بعنوان "حق الرد مكفول" اليوم وغد، مع الإعلامية بسمة وهبة على برنامج شيخ الحارة، على قناة "القاهرة والناس".

وكان "سعد" شن هجوما على طليقتيه الفنانة سمية الخشاب وريم البارودي، مطلقا تصريحات صادمة للمرة الأولى، حول كواليس انفصاله، خلال استضافته، في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، مع الإعلامية بسمة وهبة.

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