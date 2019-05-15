سفرتك اليوم: أنتركوت مشوي مع ماش بوتيتو.. والحلو زلابية

تبحث ربة المنزل كل يوم، عن أكلة جديدة وسريعة تقدمها لأسرتها على مائدة إفطار رمضان، لذلك نقدم لك اليوم طريقة عمل الأنتركوت مع الماش بوتيتو، والحلو زلابية.

المكونات

شرائح انتركوت

ملعقة ثوم مفروم

رأس ثوم كاملة

ملح، فلفل أسود، بهارات "حسب الرغبة"

حبوب فلفل أسود كاملة

ملعقة من الزيت

الطريقة

يتبل اللحم بالفلفل الأسود والبهارات، ويدخل الثلاجة لمدة 10 دقائق.

في مقلاة غير قابلة للصق، يضاف الزيت ويترك حتى يسخن ثم يضاف شرائح اللحم.

تترك اللحمة على كل وجه لمدة 8 دقائق، ثم تقلب على الجانب الآخر.

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يضاف الثوم المفروم للمزيج السابق ويقلب جيدا ثم يصب فوقه فنجان ماء ساخن، وتغطى اللحمة بورق الفويل وتترك لتنضج.

يضاف الفلفل الأسود والثوم الكامل لقالب اللحمة، ويغطى مرة أخرى.

يصب الماء عند الحاجة.

في أناء عميق مليء بالماء المضاف إليها الكمون والملح، تسلق البطاطس.

تهرس البطاطس جيدا ويضاف اليها كوب من كريمة الطبخ، وفنجان حليب وتتبل بالملح والفلفل الاسود والكمون والثوم المفروم.

تقدم اللحم بجانب البطاطس "الماش بوتيتو"، بجانب السلطة الخضرء.

يقدم الحلو "الزلابية" بعد تناول وجبه الفطار بمدة لا تقل عن ساعتين لتسهيل عملية الهضم ولتجنب مشاكل المعدة.

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