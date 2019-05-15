بالفيديو| أحمد كريمة يوضح الحكم الفقهي لإفطار الطلاب خلال الامتحانات في شهر رمضان

تتسأل العديد من الأمهات عن الحكم الفقهي، حول جواز إفطار أبنائهن الطلاب خلال تأدية الامتحانات، في شهر رمضان.

وأوضح الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الحكم الشرعي في تلك المسألة الفقهية، بأن المذاكرة أو الدراسة أو الامتحانات ليست مبررًا أبدًا للإفطار، وذلك خلال برنامجه "فتاوى رمضانية" المذاع على "الوطن تي في".

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"فتاوى رمضانية" برنامج فقهي يومي، يقدّمه الدكتور أحمد كريمة، في الساعة 12 ظهرًا على "الوطن تي في"، والذي يجيب من خلاله على التساؤلات الشائعة في شهر رمضان.

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