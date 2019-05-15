بعد تسليم المتهمين نفسيهما للشرطة.. والدة الطفل يوسف: انتهى الدرس يا غبي

في أول تعليق لها، عبرت مروة قناوي والدة الطفل يوسف عن سعادتها، عقب تسليم المتهمين بقتل ابنها نفسيهما للشرطة، عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وقالت مروة في منشورها الذي حظى بآلاف الإعجابات وإعادة المشاركة خلال دقائق معدودة "انتهى الدرس يا غبي، تم القبض على المتهمين#حق_يوسف"، وذلك بعد أن أعلنت أمس فك إضرابها عن الطعام لحين رجوع حق ابنها.

وكانت مروة أعنت إضرابها عن الطعام، قبل نحو 45 يوما، وهو ما أدى لدخولها في أزمات صحية متكررة، آملا منها في رجوع حق "يوسف".

يذكر أن المتهمين خالد أحمد عبد التواب، طالب، وطاهر محمد أبوطالب، ضابط مفصول، المتهمين بقتل الطفل "يوسف"، سلما نفسيهما إلى أجهزة الأمن، لتنفيذ حكم صادر بحقهما بالسجن 7 سنوات على خلفية اتهامهما بقتل "يوسف".

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وأنهت مروة إضرابها عن الطعام، أمس، بعد أن قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بالتجمع الخامس، باعتبار الحكم الغيابي الصادر بحق المتهمين خالد أحمد عبدالتواب، طالب، وطاهر محمد أبوطالب، ضابط مفصول، بالسجن لمدة 7 سنوات، قائما، في قضية مقتل الطفل يوسف العربي في مايو 2017، بميدان الحصري بالسادس من أكتوبر.

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في التجمع الخامس، قضت حضوريا، منذ عام ونصف، بمعاقبة المتهمين زياد محمد فرج "طالب"، وطاهر محمد أمين ضابط سابق بمديرية أمن الفيوم، وخالد أحمد عبدالتواب محمد، نجل عضو بمجلس النواب، بالسجن لمدة 7 سنوات، وتغريم كل منهما 20 ألف جنيه، لإدانتهما بقتل الطفل يوسف في ميدان الحصري، مايو العام الماضي، عن طريق الخطأ، وحيازة أسلحة وذخيرة دون ترخيص.

كما عاقبت المحكمة المتهم ماجد خالد السيد طالب، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات عن تهمة حيازة سلاح دون ترخيص، وقضت ببراءته من تهمة القتل الخطأ.

وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة عضوية المستشارين محمد عمر الأنصاري وخالد مرعي رشوان، وسكرتارية أشرف جابر ومحمد الغلبان، ومنعت المحكمة حضور وسائل الإعلام جلسة الحكم.

وفي مايو 2018 قررت الدائرة 46 مدني بمحكمة الاستئناف رفض طلب رد هيئة المحكمة، التي تنظر محاكمة المتهمين بقتل الطفل يوسف العربي، بمنطقة السادس من أكتوبر.

وغرمت المحكمة مقدم طلب الرد 4 آلاف جنيه، وكانت النيابة العامة أحالت المتهمين بقتل الطفل إلى محكمة الجنايات، وأثبتت التحقيقات أن الطفل يوسف توفي نتيجة إصابته بطلق ناري في الرأس أثناء وقوفه في أحد المحال بمنطقة السادس من أكتوبر.

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