رانيا فواز "عروس" وكارن وازن بلون صارخ.. الفاشينيستات يستعرضن أناقتهن في كان!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - برزت أناقة الفاشينيستات على السجادة الحمراء في حفل افتتاح مهرجان كان السينمائي في نسخته الـ 72؛ إذ استطعن خطف الأضواء بإطلالاتهن من أكثر مشاهير العالم.

البداية مع الفاشينيستا باولا الست التي كانت إطلالتها الأبرز خلال الحفل، فاختارت إطلالة من توقيع gio dannawi بتصميم الكروب توب، وفتحة صدر جريئة وشق آخر على الخصر، وينسدل الفستان طويلاً مع فتحات جانبية.

مدونة الموضة ومصممة الأزياء رانيا فواز بدت كالعروس يوم زفافها، فاختارت فستانًا من الدانتيل الأصفر البارد بصدر ضيق مع حمالتين رفيعتين على الكتفين، أما التنورة فهي بطيات متعددة ومنفوشة قليلاً.

واعتمدت الفاشينيستا السعودية هلا عبدالله في إطلالتها فستانًا بتصميم ملوكي لحمادة الفهيم، وجاء مزودًا بكاب طويل Cape Dress منحها سحرًا خاصًا.

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وخارج السجادة الحمراء، برزت موضة الشارع أو Street Style؛ إذ تألقت مدونة الموضة علا فرحات بإطلالة عصرية وأنيقة اكتفت فيها بتنسيق القميص الأبيض الكلاسيكي بستايل طويل من دون سروال، وأكملت إطلالتها مع صندل باللون الأبيض ووضعت فوق رأسها قبعة.

واعتمدت الفاشينيستا اللبنانية كارن وازن صيحة البدلة مع الشورت؛ جاكيت البليزر الطويل والفضفاض والمنسق مع الشورت القصير.