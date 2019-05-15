كايلي جينر تقدّم حقائب بتوقيع "إيف سان لوران" لمتابعيها على إنستغرام

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انضمّتْ كايلي جينر إلى شقيقاتها، بإقامة مسابقة على حسابها في إنستغرام، لتقدّم لمتابعيها تشكيلة من الحقائب الفاخرة من توقيع دار الأزياء الفرنسيّة الشّهيرة إيف سان لوران، وقد سبق أنْ نظّمت كلّ من كورتني، وكلوي كارداشيان مسابقات مماثلة على حساباتهما في المنصّة.

نشرتْ الشّقيقة الصّغرى في عائلة كارداشيان – جينر صورة لها، اللّيلة الماضية على حسابها في إنستغرام، حيث ظهرتْ جالسة إلى جانب تسعة حقائب يد، وحقائب ظهر من إيف سان لوران.

وظهرتْ كايلي في الصّورة، وهي ترتدي فستانًا منحوتًا طويلاً بطبعة النّمر، ذا كمّين طويلين، مع زوج من الكعب الشّفّاف بقماش الـ PVC، وبحزام الكاحل من جيافينتو روسي، والذي يبلغ سعره 945 دولارًا.

يُذكر، أنّه في هذا العام، اختارتْ فوربس كايلي، كأصغر مليارديرة في العالم، بفضل نجاح خطّها لمستحضرات التّجميل "Kylie Cosmetics"، بالإضافة إلى شراكاتها المتعدّدة مع علامات تجارية أخرى. كما أنّها سفيرة أديداس، وتملك خطّ أزياء "Kendall + Kylie"، ومؤثّرة شهيرة على إنستغرام، حيث تتقاضى ما يصل إلى مليون دولار، مقابل كلّ إعلان على حسابها.