حسابات "الرقم الذهبي" تُثبت أن ميغان ماركل "أجمل" من كايت ميدلتون

رغم أن الجمال نسبي وتختلف الآراء حوله، لكن في مقارنة تمّ إجراؤها في هذا المجال بين ميغان ماركل وكايت ميدلتون كان لعلم الحساب رأيه. فاستناداً إلى حسابات "الرقم الذهبي" المستعمل في الحضارة الإغريقيّة لقياس الوجه المثالي، استطاع وجه ميغان ماركل أن يحقق أرقاماً أكثر ارتفاعاً من وجه كايت.

أقرأ أيضاً :

ووفق حسابات قام بها الجراح التجميلي البريطاني الشهير جوليان دي سيلفا، مستخدمًا معادلة تدرس 12 عنصراً في الوجه لتحديد مدى توازنه من حيث جمال القسمات، حصلت ميغان على معدل بلغ 87,4 بالمئة، فيما حصلت كايت على معدل 86,8 بالمئة. ويبدو أن أنف ميغان يقترب جداً من شكل الأنف المثالي محققاً معدّل 98,5 بالمئة وهو يشكّل مصدر الهام للعديد من النساء حول العالم اللواتي يرغبن بالخضوع لعملية تجميل الأنف. كما أن وضعيّة العينين وشكل الذقن في وجه ميغان يقتربان من الجمال الكلاسيكي أكثر من القسمات نفسها في وجه كايت، رغم كون هذا الأخير حقق أيضاً معدلات مرتفعة، وفق حسابات "الرقم الذهبي".

قد يهمك أيضُا: