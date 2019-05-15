سيدات 5 أبراج الأكثر نميمة في رمضان.. تجنبهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-آية شطوري "مابيتبلش في بوقها فولة".. مثل شعبي يُطلق على الأشخاص الذين لا يكتمون حديثًا أو سرًا، ولأن طباع وسلوكيات الناس تختلف نسبيا باختلاف عوامل اجتماعية وتربوية وغيرها، إلا أنهم قد يتفقوا في صفات الأبراج ولو صدفت. وفي رمضان يسعى الصائمون تجنب النميمة المنهي عنها دينيًا غير أن هناك مجموعة من الأشخاص قد لا يستغنوا عن ممارسة تلك العادة خلال نهار رمضان. علم الفلك والأبراج يكشف لنا أبرز 6 أبراج مواليدها الأكثر نميمة، وفق ما أوضحت عبير فوائد لـ"الخليج 365":

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