دون رجيم.. هكذا يساعد عين الجمل على إنقاص وزنك

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

توصل أطباء أمريكيون إلى أن تناول الجوز يساعد على حصول تغيرات خاصة في نشاط الدماغ، يمكن بفضلها تحقيق التخفيض المنشود في الوزن، حسب ما قدم علي موقع "البيان" الإماراتي:

تفيد مجلة "Diabetes, Obesity and Metabolism" الأمريكية، التي نشرت نتائج دراسة الأطباء من "Beth Israel Deaconess Medical Center" بولاية ماساتشوستس الأمريكية، بأنه يمكن للجوز أو "عين الجمل" أن يؤثر بصورة محددة في نشاط الدماغ، وبالتالي يسبب تخفيض الوزن. وأجرى الأطباء تجربة تم خلالها اختيار مرضى يعانون السمنة، تناولوا مرة يومياً ولمدة 5 أيام مشروباً يحتوي على 48 غراماً من الجوز. بعد ذلك، عاد هؤلاء إلى نظامهم الغذائي المعتاد لمدة شهر، ومن ثم تناولوا المشروب المحتوي على الجوز لعدة أيام.

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وقاس الباحثون نشاط دماغ المشتركين في التجربة بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي قبل وبعد تناولهم المشروب المحتوي على الجوز.

واتضح للباحثين أنه بعد تناول المشتركين للمشروب 5 أيام، سجلت تغيرات مختلفة في نشاط مناطق الدماغ المسؤولة عن الشبع وكبح الجوع، حيث نتيجة للعلاج بالجوز، ارتفع النشاط الكهربائي في هذه المناطق، ما يعني أن المشتركين في التجربة شعروا بالشبع بسرعة وتوقفوا عن الأكل، أي انخفضت كمية الطعام الذي يتناولونه والسعرات الحرارية التي حصلوا عليها، ما ساعد على تخفيض وزنهم.

ويلخص الأطباء هذا بقولهم إن "الجوز يساعد على تخفيض الوزن من خلال تأثيره في وظيفة الشهية في الجسم".