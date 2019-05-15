8 نصائح لتفادي آثار الموجة الحارة في رمضان

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأيام، والتي من المتوقع وصولها لـ40 درجة مئوية، قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، نصائح للمواطنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يتم الالتزام بها اليوم الأربعاء وغدًا الخميس. وحددها في عدة نقاط أهمها: 1- اثناء الخروج نهارًا مراعاة ارتداء ملابس قطنية بيضاء أوذات ألوان فاتحة. 2- ضرورة حماية الرأس أثناء السير في الشمس بكاب أو شمسية. 3- يمكن للسيدات والبنات استخدام كريمات واقية من الشمس على أن تجدد كل ساعتين. Advertisements 4- ضرورة الاستحمام مرتين يوميًا بماء بارد وليس فاتر أو دافئ. 5- الإكثار من شرب المياه ما بين الإفطار والسحور. 6- تناول السطات الخضراء وكذلك البطيخ والكنتالوب بدل الحلويات المسكرة والحرص على تناول الخيار. 7- وفي حالة الشعور بجفاف الجلد يمكن ترطيبه ليلا بالفازلين. 8- ومن يعانون من حمو النيل خاصة الأطفال فيمكنهم دهان الجسم صباحا ومساء بغسول الكلامين، والوقاية خير من العلاج. ​

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