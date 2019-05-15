بالصور| ناهد السباعي تعود للرياضة.. ومتابعون: إحنا في رمضان روحي تعبدي

"صورة وتعليق" تسببا في إثارة الجدل مجددًا حول الفنانة ناهد السباعي، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

أطلت "ناهد" بأزياء رياضية ضيقة، تتكون من بنطلون طويل قاتم اللون، و"توب" فاتح اللون، خلال تمايلها على عمود، داخل إحدى صالات "الجيم"، مرفقة تعليقة باللغة الإنجليزية: "عُدت من جديد للياقة، اتمنى الاستمتاع بالرقص"، مرفقة عدة هاشتاجات "الرقص" و"الحب" و"الصحة".

وتفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماعي مع عودة الفنانة الشابة إلى الرقص، بما يزيد عن 9 آلاف تسجيل إعجاب، خلال الساعات الماضية، بالإضافة إلى عشرات التعليقات، أبرزها: "صباح الرياضة والرشاقة ربنا يسعد كل أوقاتك بكل خير"، و"إحنا في رمضان روحي تعبدي بدل الرقص"، و"الممثلة الوحيدة اللي بتستغل وقت فراغها في حاجة مفيدة"، و"إنزلي لتكسر رقابتك".

بالفيديو ناهد السباعي: "ماما ربتني بالشبشب.. وكانت هتموتني بسبب الموبايل"

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تشارك الفنانة ناهد السباعي في مسلسل الزوجة رقم 18 مع الفنان حسن الرداد، والذي يعرض حاليًا خلال السباق الرمضاني، وتدور قصته حول حول رجل أعمال شاب يتورط في العديد من المتاعب بسبب عدد زيجاته وعلاقاته الغرامية.

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