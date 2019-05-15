حواديت ديمة والجدة سليمة.. الحلقة 9 "ياسين الأمين"

حثنا الرسول الكريم، على الأمانة، ووصف الله تعالى، المؤمنين الصالحين الذين كتب الله سبحانه، لهم الفلاح والرشاد في الدنيا والآخرة، بأنهم يرعون أماناتهم ويؤدونها حق الأداء، قال تعالى: " وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ". سورة المؤمنون: 8.
وتعتبر الأمانة خلق جليل من أخلاق الإسلام، وفريضة عظيمة حملها الإنسان، قال تعالى: "إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْأِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً. سورة الأحزاب:72.
ولأهمية الأمانة يجب أن يتحلى بها ابنائنا منذ الصغر، لذلك نقدم لكم اليوم قصة "ياسين الإنسان"، من حواديت ديمة والجدة سليمة، تأليف مي عبدالهادي، أداء صوتي أسماء عبدالعزيز، ومي عبدالهادي.
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