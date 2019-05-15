منيو العزاب في عاشر يوم رمضان: مكرونة نجرسكو وقطايف بالمكسرات والقشدة

يهل علينا شهر رمضان الكريم وتأتي معه حيرة "منيو" المائدة الرمضانية، وهو الأمر الذي يقع فيه الشباب والشابات المغتربين والعزاب خاصة، فيتجدد يوميا تفكيرهم في تناول الوجبات السريعة التي قد تكلفهم الأموال الطائلة.

ويقدم "هُن" وجبة سريعة يمكن للمغترب أو العازب إعدادها بكل سهولة.

النجرسكو

المكونات

1/2 كيلو مكرونة

كيلو حليب

2 ملعقة دقيق

كريمة لباني

جبن مبشور

2 صدر دجاجة مخلي مقطع أو 1/2 كيلو صدور بانيه مقطعة

ملح وفلفل أسود وبهارات (حسب الرغبة)

زيت

زبد

طريقة التحضير

يتبل الدجاج بالبهارات والملح والفلفل ويترك في التتبيلة ساعتين.

تسلق المكرونة في تلك الأثناء.

لتحضير البشاميل، يشوح الدقيق في الزبد، حتى تفوح رائحته.

يضاف الحليب، والكريمة ونصف كمية الجبن المبشور أو الموتزاريلا.

تشوح قطع الدجاج في الزيت حتى تنضج.

ترص نصف كمية المكرونة وعليها نصف كمية البشاميل وتقلب.

تضاف قطع الدجاج.

توضع طبقة أخرى من المكرونة، ثم باقي كميتي البشاميل والجبن.

تدخل الفرن لمدة نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنة.

عصير النعناع والليمون

المكوّنات

السكر

أربع حبات من الليمون.

3 أكواب من الماء.

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حزمة من النعناع.

مكعبات الثلج - حسب الرغبة

طريقة التحضير

- نقطع حبات الليمون إلى مربعات صغيرة، ونضعها في وعاء الخلاط الكهربائي، ثمّ نضيف النعناع، والماء، والملح أو السكر، ونخلط المكوّنات جيّداً.

- نصفي الخليط حتى نحصل على سائل قوامه ناعم، ثمّ نعيده مرة أخرى إلى الخلاط الكهربائي.

- نضيف مكعبات الثلج إلى السائل، ونخلط المكوّنات من جديد.

القطايف بالقشدة والمكسرات

مكونات شراب السكري

2 كوب سكر.

كوب ماء.

قليل من عصير الليمون.

طريقة تحضير شراب السكري

- نضع السكر على الماء ويرفع على النار ويقلب جيدا حتى يذوب السكر تمامًا، ثم نضيف عصير الليمون، ونتركه يغلي حتى نحصل على قوام متجانس وسميك.

القطايف المحشية بالقشدة

المكونات

2 كوب حليب.

1 كوب كريمة سائلة.

4 ملاعق كبيرة نشا.

3 ملعقة كبيرة سكر.

طريقة التحضير

- نخلط النشا على اللبن ثم نضعهما في إناء على النار ونضيف السكر والفانيليا أو ماء الزهر ونقلب حتى الحصول على خليط سميك ثم نضيف الكريمة ونقلبه ثم نرفعه من على النار ونتركه ليبرد.

- نأخذ القطايف ونغلقها من أسفل ثم نحشيها من أعلى بالقشدة أو نحشي كل وحدات القطايف بالقشدة ونغلق أطرافها.

طريقة عمل القطايف المحشية بالمكسرات

المكونات

بندق مجروش أو لوز.

جوز الهند.

زبيب.

طريقة التحضير

نحشي القطايف بالمكسرات ونغلقها بالضغط على أطرافها.

- نرفع القطايف من على النار بعد وصولها إلى اللون الذهبي، ثم توضع في إناء الشراب السكري البارد، وترفع منه ثم توضع في طبق التقديم وترش المكسرات عليها.

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