نصائح صحية لمرضى السكر تجنبا الإصابة بخطر المضاعفات

وضع أطباء مستشفى آخن الجامعي الألمانية، وهي من أكبر مستشفيات أوروبا، بعض النصائح الخاصة بنمط الحياة الصحي لمرضى السكر.

وبحسب ما ذكرته "روسيا اليوم"، أن الأطباء الألمان بالمستشفى أوضحوا بأن مرضى السكر هم أكثر عرضة للإصابة بأمراض الأعضاء الداخلية، مثل أمراض القلب والأوعية الدموية فهم عادة ما يصابون بانسداد الأوعية الدموية.

لكن يمكن تخفيض خطر المضاعفات بتغيير نمط الحياة مع الحرص على تناول الأدوية بانتظام، كما وضع الخبراء بعض النصائح لمرضى السكر:

- الامتناع نهائيًا عن التدخين.

- الابتعاد عن المشروبات الكحولية، أو التقليل منها.

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- ممارسة نشاط بدني.

- اتباع نظام حمية البحر الأبيض المتوسط.

وحمية البحر المتوسط هو النظام الذي يعتمد على تناول كميات كبيرة من الفواكة والخضروات والحبوب الكاملة والمأكولات البحرية وزيت الزيتون والأسماك والبقوليات، ويسمح بتناول اللحوم الحمراء بضع مرات في الشهر، والدواجن مرتين في الأسبوع.

وتتمثل المسألة الرئيسية في هذه الحمية الغذائية، باستهلاك كمية كبيرة من الأطعمة الغنية بالأحماض الدهنية المتعددة غير المشبعة والأحادية غير المشبعة.

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