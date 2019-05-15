خطوات للتخلص من الأرق في رمضان

يعاني الكثير في شهر رمضان من الأرق، نظرا لكثرة المهام والعبادات التي يؤديها المسلم في هذا الشهر الكريم، فهناك خطوات من الممكن أتباعها للتخلص من المشكلة، حسب ما أوضحته الدكتورة أمل أشرف أستشاري أمراض الباطنة، في الخطوات التالية:

- على الصائم تقسيم وجبة الإفطار على مرتين، حتى لا يصدم الجسم بشكل مفاجأ بكميات أكل كثيرة ما يرهق الجسم.

- شرب الماء بمعدل لا يقل عن 8 أكواب يوميا.

- عدم تناول الكافيين يجعل الصائم يعوضة خلال الفترة بين الإفطار والسحور، وهذا ما يسبب الأرق وعدم القدرة على النوم، لذلك يفضل تناول كوبين فقط واحد بعد الفطار وآخر قبل السحور بساعة.

Advertisements

- يجب الابتعاد عن ممارسة المهام الشاقة قبل النوم على الاقل بساعة.

- يفضل الابتعاد عن تناول الوجبات الدسمه في رمضان.

- الابتعاد عن الوجبات التى تحتوي على البهارات الحادة.

- الابتعاد عن مشاهدة المسلسلات أو مشاهدة مشاهد العنف قبل النوم.

​