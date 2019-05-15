أجمل إطلالات السّجّادة الحمراء باليوم الافتتاحيّ لمهرجان كان 2019

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انطلق مهرجان كان السّينمائيّ في فرنسا، يوم أمس الثّلاثاء، وشهد حضور نخبة من نجوم ونجمات الصّف الأوّل، الذين ارتدوا أجمل الفساتين وأكثرها أناقة، وأفضل البدلات الرّسميّة.

كانت البداية مع النّجمة، سيلينا غوميز، التي غابت لفترة عن السّجّادة الحمراء، حيث عادتْ إلى الأضواء في العرض الافتتاحيّ لفيلمها الجديد "The Dead Don’t Die"، مرتدية فستانًا أبيض من قطعتين بفتحة أمامية عالية، من لوي فيتون، مع مجوهرات بولغاري، وزوجًا من الصّندل المعدنيّ بحزام الكاحل، من جيمي شو، واحتفظتْ بشعرها على شكل كعكة، وأكملتْ مظهرها بقلادة ألماس عملاقة.

أما أصغر عضوة في لجنة التّحكيم للمهرجان لهذه السّنة، إيلي فانينغ، فخطفتْ الأنظار بفستان خوخي من غوتشي، تميّز بأكتاف هندسيّة، وكاب متعدّد الطّيّات، وأنهتْ إطلالتها بمجوهرات من شوبارد، وزوج من كعب البلاتفورم من غوتشي، مصنوع من جلد النيود، يبلغ طول كعبه 6 بوصات، ويُباع بسعر 1,100 دولار.

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وكعادتها دائمًا، تألّقتْ الممثّلة المخضرمة، جوليان مور، بفستان أخضر من التول، بأكتاف عارية من ديور هوت كوتور، ومجوهرات من شوبارد.