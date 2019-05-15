ما الحكم الفقهي لاحتلام الرجل أو المرأة في نهار رمضان؟

أوضح عويضة عثمان، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الفقهي للاحتلام خلال الصيام في نهار رمضان.
وقال "عثمان"، عبر مقطع فيديو على الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على فيس بوك، إنه يجب اغتسال المُحتلم، مستكملا صيامه وعباداته.
وأضاف أمين لجنة الفتوى، أنه في حالة استيقاظ المحتلم قبل أذان المغرب، ولم يغتسل، فإن صيامه مقبولا، ولا يجب عليه قضاء يوم صيام آخر ككفارة.
والاحتلام يعني خروج المني وإفرازات من المنطقة التناسلية من الإناث أو الذكور أثناء النوم.
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