تحذير.. مادة خطيرة في العلكة تسبب السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

حذر باحثون من أن مادة تستخدم في صناعة العلكة والمايونيز، خطيرة للغاية وقد تؤدي إلى الإصابة بسرطان الأمعاء.

وتوصل علماء من جامعة سيدني الأسترالية إلى أن ثاني أكسيد التيتانيوم والذي يحمل الرمز E171 على عبوات الأغذية، ذو تأثير ضار للغاية على بكتيريا الأمعاء الطبيعية.

وطبقا للدراسة، التي نشرت نتائجها في مجلة "أخبار التغذية"، وأجريت على فئران، فقد أثبتت المادة المذكورة خطورتها في إضعاف بعض وظائف القناة الهضمية، والتسبب بالتهابات الأمعاء وحتى السرطان، وفق ما نقلت صحيفة "الصن" البريطانية.

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وتعليقا على الدراسة، قال المؤلف المشارك فيها وخبير السموم في الجامعة الأسترالية، فويتش كرازانوفسكي: "هناك أدلة متزايدة على أن التعرض المستمر لجزيئات النانو لها تأثير على تكوين الكائنات الحية الدقيقة في القناة الهضمية. وبما أن الأمعاء الدقيقة تمثل حارسا لصحتنا، فإن أي تغيير بوظيفتها يؤثر على الصحة العامة"- وفق ما نشره موقع "سكاي نيوز".

وأضاف: "الطعام الذي يحتوي على ثاني أكسيد التيتانيوم يؤثر على الكائنات الحية في الأمعاء مما قد يسبب أمراضا كالتهابات الأمعاء وسرطان القولون والأمعاء، إذ أن المادة تتفاعل مع البكتيريا بالأمعاء وتضعف وظائفها".

ويشيع استخدام ثاني أكسيد التيتانيوم بكميات كبيرة في أكثر من 900 منتج غذائي بما فيها معاجين الأسنان والكريمات الواقية من أشعة الشمس، كما زاد استعمال في العقد الماضي بالأغذية والأدوية رغم عدم وجود أدلة كافية على سلامته.

وأعلنت فرنسا في أبريل أنه سيتم حظر هذه المادة في المنتجات اعتبارا من العام المقبل بناء على توصيات صحية وتقييمات طبية.