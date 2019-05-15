تزوجت مرتين وانتقدت بشار الأسد.. محطات في حياة أصالة في عيد ميلادها

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تعد من أجمل الأصوات النسائية وأشهرها في الشرق الأوسط، لقوة صوتها وعذوبته، سطع نجمها منذ صغرها، وبدأت الغناء في سن الرابعة بالإعلانات على شاشات التلفزيون السوري، وذاع صيتها في الوطن العربي بعد أغنية" اسمع صدى صوتك" عام 1991، من شعر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

ويتزامن اليوم الأربعاء، 15 مايو، ذكرى ميلاد السورية أصالة نصري الـ50، ويرصد "هُن" أبرز المحطات في حياتها على الصعيد الشخصي والفني.

بداياتها

اكتشفها والدها مصطفى نصري، والذي كان مغنيًا مشهورا بتلك الفترة، حيث عاشت في مدرسة والدها الغنائية وتتلمذت على يديه، ووجد بها الصوت القوي، واكتشف ذلك عندما كان عمرها أربع سنوات.

بدأت الغناء وعمرها سبع سنوات، من خلال تقديم أغاني والدها، وبعدها في قصص عالمية "قصص الشعوب"، وقامت بالغناء للأطفال في المناسبات الوطنية، وشاركت في غناء الأناشيد القومية.

زواجها من أيمن الذهبي

تزوجت أصالة المرة الأولى من المنتج السوري"أيمن الذهبي"، واستمر الزواج 15 عامًا، وأنجبا خلال هذه الفترة ابنتهما شام، في عام 1992، وابنهما خالد في عام 1998، وكانت حياتهما مليئة بالمشاكل والخلافات الزوجية ليتم على إثرها الطلاق عام 2005، ويتم تبادل الاتهامات بينهما عبر وسائل الإعلام، وكانت أصالة كشفت في برنامج تلفزيوني، أن السبب الأول والأخير وراء طلاقها من زوجها أيمن الذهبي، هو تعرضها للخيانة.

اتهمها "الذهبي" خلال أحد حواراته الصحفية، بأنها كانت على علاقة بطارق العريان زوجها الحالي، وهي على عصمته، مما دفع مذيعة البرنامج لتأكيد الأمر عليه وسؤاله: "إذن أنت تتهمها بالخيانة؟"، فتراجع عنه، مؤكدًا أن العريان طعنه في ظهره "لست متأكدًا أن أصالة كانت تخونني أثناء زواجنا، ولا أعرف مدى حقيقة هذا الأمر، لكن الشك دخل قلبي في بعض الأوقات بسبب الغيرة.

وأضاف الذهبي:"إلا أن زواج أصالة بعد يوم واحد من نهاية عدة طلاقنا صدمني أكثر من قرار انفصالنا، وجعلني أشعر أنها كانت تخطط لهذا الزواج، وهي على ذمتي"، هكذا كان رد الذهبي على زواج أصالة من العريان بعد يوم واحد فقط، مشيرًا إلى أنه اختلف مع طارق العريان قبل أسبوع واحد من طلاقه من أصالة على 5000 دولار ضمن تكلفة "فيديو كليب" لأصالة.

زواجها من طارق العريان

أوضحت أصالة خلال استضافتها في برنامج" صاحبة السعادة" التي تقدمة الفنانة إسعاد يونس، أنها منذ أن تزوجت بالمنتج طارق العريان، وهي تشعر وكأن عمرها 18 عامًا، وتزوجا منذ 13 عامًا في مارس 2006، وأثمر هذا الزواج عن إنجاب التوأم علي وآدم.

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وفي لقاء تلفزيوني تحدثت أصالة عما تحبه في زوجها طارق العريان الذي تناديه دائما بـ "تيتو"، حيث أكدت أنها تحب هدوءه، وكونه "ما بيبصبص"، في إشارة إلى كونه لا يغازل النساء، معترفة بكونها هي من وقعت في حبه أولا.

موقفها من الأزمة السورية

ذكرت الفنانة أصالة، خلال حلقتها في برنامج" مصارحة حرة" على قناة النهار عن دورها في الثورة السورية، ورأيها في الاعتداء على الفنانة رغدة، من نظام بشار الأسد، وعن عصر مبارك ومطربيها المفضلين في مصر.

وكشفت أنها لم تتعرض للسب والإهانة رغم خلافاتها الكثيرة كما تعرضت بعد الثورة السورية، قائلة "عمري ما سمعت ألفاظ سوقية إلا بعد الثورة وأقول إنهم أقلية سافلة"، مضيفة أن مرضها كشف لها كمية الشماتة لدى كارهيها، وأنها قد تقبل أي شيء إلا أن يُسب والديها بهذه الطريقة البشعة.

وأشارت إلى أنها لا تكره الرئيس السوري بشار الأسد ولا أي شخص، وتتمنى له الخروج الآمن، وفسرت تصريحها بأن أقصى طموحاتها أن تتمتع سوريا بحرية مثل التي كانت موجودة أيام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وحكت أنها كانت منبهرة بحديث الناس في شوارع مصر عن مبارك وذكر اسمه دون ألقاب وإطلاق النكت عليه، بعكس سوريا التي يجب ذكر عدة ألقاب قبل اسم رئيسها حتى لو كان حديث بين أخوين في منزلهما خوفًا من النظام.

مطالبتها بالجنسية المصرية

طالبت المطربة السورية أصالة نصري، بحصولها على الجنسية المصرية، عقب انتهائها من الحفل الذي أقامته في القاهرة، وتبرعت بإيراداته لصالح الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة.

ونشرت الصفحة الرسمية لبرنامج "إم بي سي ترندنج"، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مقطعا صغيرا من الحوار الذي أجرته المطربة السورية معها قائلة: "تلزمني الجنسية المصرية.. أعطوني إياها وخلصوني وحياتي".

وغردت "نصري": "أنا أفخر بأنّي أحمل جنسية وطني الأمّ سوريا، وجنسيتي الثانية الّتي كُرَّمتُ بها من وطني الحبيب البحرين، وكذلك أحمل جنسيّة فلسطينيّة هديّة غالية من أهلنا هناك".

وأضافت: "لا أحمل جنسيّة أجنبيّة رغم أنّي من المفروض أنّ أحصل عليها وتنازلت، أنا واحدة منّ عوائل كثيرة بالآلاف على امتداد الوطن العربي".

أزمتها مع أنغام

وشنت "نصري" هجومًا لاذعًا على أنغام، خلال حوارها مع مجلة إماراتية، قائلة إنها أسقطت أنغام من حساباتها، وأنها تعرف بعض التفاصيل التي "لا تقال" ولا يعرفها البعض عن أنغام.

"غدارة وخرابة البيوت"، هي أحدث العبارات الهجومية التي أطلقتها أصالة نصري، واصفة زميلتها أنغام، خلال حوارها في برنامج "عايشة شو"، المذاع عبر فضائية "القاهرة والناس"، وذلك بعد 3 أشهر من إعلان أنغام عن زواجها الأخير، مشيرة إلى أنها لم تكن على علم بعلاقة الثنائي قبل زواجهما لكنها لم تعاتب أنغام ولم تتحدث معها بهذا الشأن، وفضلت تجنبها تمامًا وحذفها من قائمة أصدقائها على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت أصالة إنها شعرت بالغدر بسبب ما فعلته أنغام، وأن صداقتهما من المستحيل أن تعود كما كانت على الإطلاق، خاصة أن الكثيرين كانوا يصنفونهما على أنهما شقيقتان، مؤكدة أنها لن تقبل اعتذارها لأن ما فعلته تصرف لا يمكنها التسامح معه، قائلة: "أنا لا أتسامح في خراب البيوت، فمهما كان الحب والعشق، يوجد أطفال وبيت قائم".

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