بالصور| الشعر "الويفي" المنسدل يميز إطلالات نجمات مهرجان كان

توافدت نجمات هوليوود، خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، على السجادة الحمراء، لإثبات مشاركتهن في الحدث السينمائي الكبير، وتبارين في إظهار إطلالتهن بشكل ربيعي ومبهج.

وبينما كانت الفساتين متميزة بألوانها البراقة الربيعية، بني الأزرق، والبينج، والروز، والأوف وايت، اختارت النجمات تسريحات شعر تليق بالحدث، ولكن أكثر ما ميزها "الويفي" المنسدل، أو بلمهن جزء من الشعر وترك بقيته حرًا في الهواء ما أضاف سحرًا عليهن.

وتلزم الفساتين بعض الفنانات بعمل تسريحات ما دون غيرها، خاصة الفساتين "الأوفشولدر"، ودون أكمام، و"البروتال"، وكذلك أكمام الفراشة، حيث أن "ستايل" الفستان يتطلب تسريحة ما لتظهر الموديل.

Advertisements

وحتى النجمات ذات الشعر القصير، قررن تركه مندسلا، "ويفي"، كما الشعر المربوط ليظهر ستايل الفستان.

يذكر أنه انطلقت، اليوم، فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي، في دورته الـ72، وشهد اليوم الأول عرض فيلم "The Dead Don't Die" ضمن فعاليات المهرجان.

​