المكرونة من أكثر الأكلات المحببة في مصر، وفيما يلي طريقة تحضير النجرسكو، المكرونة بالفراخ التي تطهى في الفرن. طريقة عمل المكرونة الدايت المكونات 1/2 كيلو مكرونة كيلو حليب 2 ملعقة دقيق كريمة لباني جبن مبشور 2 صدر دجاجة مخلي مقطع أو 1/2 كيلو صدور بانيه مقطعة ملح وفلفل أسود وبهارات (حسب الرغبة) زيت زبد طريقة إعداد وجبة مكرونة شهية باستخدام السكر والخل Advertisements الطريقة يتبل الدجاج بالبهارات والملح والفلفل ويترك في التتبيلة ساعتين. تسلق المكرونة في تلك الأثناء. لتحضير البشاميل، يشوح الدقيق في الزبد، حتى تفوح رائحته. يضاف الحليب، والكريمة ونصف كمية الجبن المبشور أو المتزاريلا. لربات المنازل.. 3 أمور لا تتبعيها عند طهي المكرونة تشوح قطع الدجاج في الزيت حتى تنضج. ترص نصف كمية المكرونة وعليها نصف كمية البشاميل وتقلب. تضاف قطع الدجاج. توضع طبقة أخرى من المكرونة، ثم باقي كميتي البشاميل والجبن. تدخل الفرن لمدة نصف ساعة إلى ساعة إلا ربع حتى يحمر الوجه وتقدم ساخنة. ​

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