نجمات هوليوود تحتضن صيحة "الليغنغز" الملون

أصبح "الليغنغز" من القطع الأساسية في خزانة المرأة، حيث يمكن أن ترتديه السيدة في الصالة الرياضية أو خارج المكتب وفي المناسبات المختلفة.

وتلجأ عارضات الأزياء والنجمات إلى ارتداء مجموعة متنوعة من "الليغنغز" بظلال محايدة في إطلالاتهن اليومية، إلا أن هناك اتجاهًا جديدًا لم نكن نتوقع رؤيته وهو سراويل الليغينغز الملونة بألوان زاهية.

وتماشيًا مع صيحة النيون التي ظلت قوية منذ أن عرضها المصممون من برادا إلى تيبي للمرة الأولى على مدرجاتهم لخريف 2018، يبدو أن الصيحة قد تسللت إلى عالم الليغينغز الآن، حيث قامت العديد من نجمات هوليوود باحتضانها، بدءًا من عارضة الأزياء آشلي جراهام التي ارتدت مؤخرًا واحدًا باللون الأزرق الكهربائي مع زوج من الكعب المدبب وتوب مطابق أثناء تجولها في مدينة نيويورك.

واختارت النجمة جنيفر لوبيز النمط المطبع باللون النابض بالحيوية، إذ نسقت الليغنغز مع قميص ثقيل وحذاء رياضي أبيض.

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وتألقت جيجي حديد من جهة أخرى، بالليغنغز الأحمر الجريء نسقته مع كروب توب مطابق وقميص أبيض قصير وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء أثناء تواجدها في مدينة نيويورك.

ظهرت النجمة ريتا أورا متألقة بالليغنغز القصير المطبع بنمط شورت راكبي الدراجة الهوائية، وأما العارضة إيميلي راتاجكوسكي فقامت باعتماد اللون البرغندي ونسقته مع جاكيت البومبر بلون مطابق وكروب توب أبيض وزوج من الأحذية الرياضية البيضاء.

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