دار "بيربري" للأزياء تطلق حملتها الجديدة من بطولة جيجي حديد

في آب/ أغسطس الماضي كشفت دار "بيربري" للأزياء، عن شعارها الجديد تحت اسم مديرها الإبداعي الجديد المصمم الإيطالي ريكاردو تيسكي، وهي عبارة عن حرفي "TB" متشابكِين، في إشارة إلى مؤسس الدار، توماس بربري، لتكون المرة الأولى التي تغير فيها دار الأزياء الفاخرة شكل شعارها منذ 20 عامًا، واليوم تطلق "بيربري" حملتها الجديدة من بطولة، عارضة الأزياء العالمية جيجي حديد، في ثاني ظهورٍ لها مع الشركة، بعد ظهورها للمرة الأولى في معرض Tisci's Fall 2019، الذي أقامته بربري في وقت سابق من هذا العام.

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وفي هذه الحملة تتحول جيجي إلى عدة شخصيات، وهي الصبي، والرجل، والفتاة، والسيدة، الشخصيات الأربع المميزة التي تحتفل بها دار الأزياء، وورغم أن تيسكي كشف النقاب عن أن الشعار الجديد يجمع اللون البرتقالي باللونين الأبيض والبيج التقليدي لبربري، إلا أن مجموعة الأزياء الخاصة باحتفال الشركة بهذا الشعار، جاءت بالألوان المحايدة، من البني الأقرب إلى لون الشوكلاتة، والبني الكستنائي، والبيج، مع بعض الخطوط الحمراء.

وقال تيسكي في بيان يتعلق بالشعار الجديد للعلامة التجارية وحملتها: "إنه رمز، لا يقتصر فقط على تراث بربري، ولكنه أيضًا شعارٌ معاصرٌ للغاية"، وأضاف:"ما أردت القيام به مع المجموعة هو الاحتفال بمدى اتساع من نتحدث عنهم كعلامة تجارية."

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واستعان تيسكي بعددٍ كبيرٍ من المواهب البريطانية للتعاون معها، بما في ذلك المصممة، كاتي إنجلترا، وفنان المكياج، إيسمايا فرانش، ومصفف الشعر، غاري جيل، والمدير الفني، بيتر إشبيلية، الذي صمم شعار "بربري" الجديد.

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