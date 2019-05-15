تحدثت نهاد أبو القمصان، رئيس المركز المصري لحقوق المرأة، عن السيدة أسماء بنت يزيد، من خلال حلقات برنامج "حكايات نهاد"، الذي يذاع على شاشة "الوطن TV".
وتعتبر السيدة أسماء- من بنات الأنصار المتعلمات - من أشد المدافعات عن حقوق المرأة في عهد الرسول "عليه الصلاة والسلام"، واشتهرت بأنها "محامية النساء"، وهي من أوائل من بايع الرسول.
وكانت السيدة أسماء، السبب في نزول الآية القرآنية الخاصة بعدة المطلقة في سورة البقرة، فبعد طلاقها ذهبت لسيدنا محمد، تسأله عن عدة المطلقة ومن بعد سؤالها نزلت الآية.
وكانت من المقاتلات في غزوة الخندق وواقعة اليرموك، وحضرت صلح الحديبية. كما كانت تسأل رسول الله، عن الأسئلة الخاصة بالمرأة مثل غسل الحيض.
كانت هذه تفاصيل خبر في "حكايات نهاد".. أسماء بنت يزيد "محامية النساء في عهد الرسول" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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