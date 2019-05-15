انت الان تتابع تفاصيل خبر عامل نظافة يقود أكبر عصابة مخدرات في الإمارات.. ما القصة؟ والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 15 مايو 2019 02:55 صباحاً - قالت شرطة دبي إنها أوقعت عصابة مخدرات يقودها عامل نظافة، في أكبر قضية من هذا النوع على مستوى دولة الإمارات.

وبيّن القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبد الله المري، يوم الاثنين، في مؤتمر صحفي، أنهم ضبطوا 365 كيلوغراماً من الهيرويين والحشيش بقيمة 278 مليوناً و50 ألف درهم (أكثر من 75 مليون دولار).

ولفت المسؤول الإماراتي إلى أن العملية أدت إلى ضبط 16 متهماً، وأن الكمية التي وجدت من أكبر كميات المخدرات في الإمارات، موضحاً أنه جرى إخفاء المخدرات في قطع غيار للسيارات، وأن المتهمين كانوا على حرفية عالية واستخدموا رموزاً مشفرة فيما بينهم.

وعلمت الشرطة في "مدينة الإمارات الاقتصادية" الشهيرة، عن تشكيل عصابة دولية للاتجار وتهريب المخدرات في البلاد، وأن أحد أفرادها تمكّن من إدخال كمية من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بناء على تنسيق ومعلومات يتلقاها من الخارج.

Advertisements

ونوه المري إلى أن أفراد العصابة ينتمون لجنسية آسيوية واحدة (لم يذكرها)، ويمارسون أعمالهم خلف تسميات وظيفية باسم عمال نظافة وموظفي شركات خاصة وعمال صيانة.

وقال المري إنّ زعيم العصابة شخص متمرس في تهريب المخدرات ويقيم في الإمارات بصفته عامل نظافة، وجميع الأدلة بشأنه تؤكد أنه على تنسيق دائم مع أحد كبار تجار المخدرات في موطنه الأصلي.

والأحد الماضي، كشف المركز الوطني للتأهيل في الإمارات أن نسبة الإدمان على المخدرات والمؤثرات العقلية والكحول داخل البلاد بين الفئة العمرية 20 - 29 عاماً 52.8%، وتصدرت العاصمة أبوظبي باقي مناطق الدولة.

ونقلت صحيفة "الاتحاد" المحلية عن علي المرزوقي، مدير إدارة الصحة العامة والبحوث في المركز، أن 60%من مرضى المركز من العزاب، و32% من المتزوجين، و7% من المطلقين، و46% من المرضى عاطلون عن العمل، و31% موظفون على رأس أعمالهم.

وكانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في شرطة دبي قد أكدت، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، ارتفاع نسبة المضبوطين بحيازة المخدرات، منها "زيت الماريغوانا"، الذي يستخدمه المدمنون عبر السجائر الإلكترونية، وذلك بنسبة تزيد على 95% خلال الربع الأول من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.