تعرف على أسباب زغللة العين

زغللة العين أو فقدان حدة البصر يؤدي إلى عدم وضوح الرؤية أو فقدان القدرة على رؤية التفاصيل الدقيقة، ويمكن أن تكون الرؤية غير واضحة في عين واحدة أو في كلتا العينين، ويعاني منها الكثير من الأشخاص.

وفيما يلي أبرز أسباب زغللة العين، وفقًا لما ذكره موقع idm program الطبي:-

بُعد النظر

تظهر زغللة العين عند النظر إلى الأجسام القريبة، أمّا بالنسبة للأجسام البعيدة فيمكن رؤيتها بوضوح، وقد تؤدي الإصابة الشديدة ببُعد النظر إلى المعاناة من زغللة العين حتى عند النظر إلى الأجسام البعيدة.

متلازمة العين الجافة

الإصابة بمتلازمة العين الجافة عدد من التأثيرات السلبيّة في العين، مثل الإصابة بتأرجح الرؤية، وزغللة العين، ويمكن التخفيف من هذه الحالة من خلال استخدام الدموع الاصطناعيّة، أو استخدام بعض الأدوية التي تحتاج إلى وصفة طبيّة في بعض الحالات الشديدة.

الجلطة الدماغيّة

حيثُ إنّ زغللة العين، أو إزدواجيّة الرؤية تُعدّ من الأعراض الشائعة المصاحبة للإصابة بالجلطة الدماغيّة.

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أورام الدماغ

تؤدي الإصابة بأحد أنواع الأورام التي تصيب الدماغ إلى زيادة الضغط داخل الجمجمة، ممّا قد ينتج عنه الإصابة بزغللة العين.

قصر النظر

يُعدّ قصر النظر من أكثر مشاكل أخطاء الانكسار التي تصيب العين شيوعاً، ويؤدي إلى زغللة العين وعدم القدرة على رؤية الأجسام البعيدة بوضوح.

الحمل

قد تؤدي التغيّرات الهرمونيّة التي تحدث أثناء الحمل إلى حدوث بعض التغيّرات في شكل وسمك قرنيّة العين، مسبباً الإصابة بزغللة العين، وعلى الرغم من عدم دلالة زغللة العين أثناء الحمل على الإصابة بمشكلة صحيّة خطيرة في الغالب، ولكن تجدر مراجعة الطبيب في هذه الحالة لأنّ زغللة العين أثناء الحمل قد تدلّ على الإصابة بارتفاع ضغط الدم، أو الإصابة بسكريّ الحمل.

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