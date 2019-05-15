أضرار الإفراط في تناول الكمون

الكمون من التوابل الأساسية، التي تعتمد عليها المرأة العربية خلال إعدادها لأنماط مختلفة من الأطعمة والوجبات، إلا أن الإفراط في تناولها يؤدى إلى العديد من المشاكل الصحية الكبرى.

وفيما يلي أبرز الأضرار الناتجة عن الإفراط في تناول الكمون، وفقًا لما ذكره موقع news beezer:-

يضر مرضى السكري

يساعد الكمون على تقليل مستويات السكر في الدم، لذلك ينصح مرضى السكري بعدم الإفراط في تناوله، لتجنب عدم انضباط مستوى السكر بالدم، والتي يمكن أن تؤدي للعديد من المضاعفات.

يؤثر على الجهاز الهضمي

يمكن أن يسبب الكمون اضطرابات في الجهاز الهضمي عند الإفراط في تناوله، لأنه يسبب قرحة معدة، نتيجة طرده للغازات إلى الجهاز الهضمي.

يضر الحوامل

لا ينصح الحوامل بتناول الكمون، لكنه يمكن أن يسبب لإجهاض الجنين، أو يحفز على الولادة المبكر بشكل يضر بصحة الجنين.

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يتلف الكلى

يؤثر الزيت الموجود في بذور الكمون سلبًا على وظائف والكلي، وقد تؤدى إلى تلف ذلك العضو الحيوي في جسم الإنسان.

يؤثر على الدورة الشهرية

يؤدي الإفراط في تناول الكمون إلى غزارة في نزول الدماء خلال الدورة الشهرية، ويجعلها أكثر غزارة عن كميتها الطبيعية.

لذلك ينصح بعدم تناول الكمون قبل وأثناء فترة الحيض، لتجنب الشعور بأوجاع في الجسد.

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