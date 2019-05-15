بـ"العجلة".. بشرى في مهرجان كان: "وفود غفيرة من كل مكان في الكوكب"

شاركت الفنانة بشرى متابعيها، بصورتها خلال الاستعدادات لمهرجان كان السينمائي، في دورته الـ72، من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت بشرى، وهي تقود "دراجة" مرتدية بنطلونا منقوشا، مع سترة جينز، وتوب أبيض، مُعلقة: "مهرجان كان الدورة الـ72، و60 عاما على سوق الفيلم في المهرجان"، متابعة: "وفود غفيرة من كل مكان في الكوكب".

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وكانت فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، المقام جنوب فرنسا، بدأت منذ قليل، وتوافد على السجادة الحمراء نجوم هوليوود في حفل افتتاح المهرجان.

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