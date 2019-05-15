أستاذ حالات حرجة: "سمنة المطبخ" تصيب أصحابها باضطرابات نفسية

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن السمنة لها نوعان؛ وهما السمنة الناتجة عن الطعام وهي "سمنة المطبخ" كما أطلق عليها، والنوع الآخر هو السمنة الثانوية الخاصة بحقن الكورتيزون.

وأضاف موافي، أثناء تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، أن السمنة الناتجة عن الكورتيزون يسهل علاجها عن "سمنة المطبخ"، مشيرا إلى أن هناك بعض الأمراض الجينية التي يمكن أن تؤدي إلى الإصابة بزيادة الوزن.

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وتابع أنه يوجد مضاعفات كثيرة ناتجة عن "سمنة المطبخ" وهي جميع الأمراض المتواجدة في فهرس "كتاب الأمراض الباطنية"، والتي تعتبر واحدة من أخطر الأمراض، حيث من الممكن أن ينتج عنها حدوث ارتفاع في ضغط الدم، فضلا عن انسداد في الشريان التاجي، وتؤدي إلى بعض الاضطرابات النفسية، بالإضافة إلى مرض السكر وارتفاع الكوليسترول في الدم.

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