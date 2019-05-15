تعرفي على فوائد زيت السمسم للبشرة والشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - مصراوى:-

إذا كان السمسم من المكوّنات المستعملة بوفرة في مطابخنا العربيّة، فإن له أيضاً استعمالات متعددة في المجال التجميلي كونه يتمتع بقدرة على معالجة العديد من مشاكل البشرة، حسب ما جاء في موقع"العربية".

للاستفادة من خصائصه التجميلية، يتمّ الحصول على زيت السمسم بعد عصر حبّاته النيئة دون تحميصها. وهو يتمتع بفوائد مليّنة، مجدّدة للبشرة، ومقاومة للشيخوخة نظراً لغناه بفيتاميني A وE. يحتوي زيت السمسم أيضاً على النحاس، والكالسيوم، والمغنيزيوم، والزنك، والفوسفور مما يساهم في تأمين النضارة التي تحتاجها البشرة.

- خصائص مرطّبة ومغذّية:

يتميّز زيت السمسم بغناه بالحوامض الدهنيّة الأساسيّة التي تلعب دوراً مهماً في الحفاظ على نوعية البشرة. صيغة هذا الزيت رقيقة مما يسهّل نفاذه إلى عمق البشرة ويزيد من قدراته المغذّية. وهو يترك على الجلد غشاءً حامياً مما يساهم في الحفاظ على رطوبته.

يتمتع زيت السمسم أيضاً بخصائص مضادة للأكسدة بفضل احتوائه على فيتامين E، والليسيتين، السيسامولين مما يجعل منه مفيداً جداً للبشرات المتقدّمة في السن. لتفعيل تأثير زيت السمسم، يُنصح بخلط القليل منه مع بضع قطرات من زيت الورد الدمشقي الأساسي والمواظبة على تدليك بشرة الوجه بهذه الخلطة للتخفيف من ظهور التجاعيد وعلامات مرور الزمن.

المعروف عن زيت السمسم أيضاً قدرته على امتصاص الأشعة ما فوق البنفسجيّة مما يجعل استعماله مفيدا في كريمات الحماية من الشمس، كما يمكن أن يُستعمل لتدليك البشرة مما يؤمّن لها الحماية والنعومة في الوقت نفسه.

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- معالجة لمشاكل البشرة:

يمكن لزيت السمسم أن يكون أكثر فعالية من العديد من الكريمات عندما يتعلّق الأمر بالبشرة الحسّاسة. فهو يتمتع بقدرة على تهدئة تحسّسها كما أنه قادر على تأمين العناية والحماية للبشرات شديدة الجفاف. يعمل زيت السمسم أيضاً على علاج الطفرات الجلدّية وتسريع آليّة شفائها.

يتمتع زيت السمسم بمفعول مضاد للبكتيريا، يكفي غسل وجهكِ بماء دافئ وتدليك بشرتك بزيت السمسم لعلاج حبّ الشباب، كما أنه يحافظ على شباب البشرة بفضل اليسامول الذي يُعتبر مضاداً للأكسدة يجدّد البشرة ويُخفّف تجاعيدها.

- حلول لمشاكل الشعر:

يُستعمل زيت السمسم أيضاً كعلاج لمشاكل الشعر، فهو يُدلّك على فروة الرأس لعلاج القشرة وتخفيف الحكّة المرافقة لها. كما يعمل هذا الزيت على تعزيز نموّ الشعر كونه يحتوي على حوامض أوميغا الدهنيّة المغذّية. وهو يرطّب فروة الرأس وينشّط الدورة الدمويّة فيها، أما خصائصه المضادة للشيخوخة فتعمل على حماية الشعر من الشيب أيضاً.

اخلطي ملعقتين صغيرتين من زيت السمسم مع 2 أو 3 نقاط من زيت إكليل الجبل الأساسي وملعقة كبيرة من جل الصبّار. دلّكي هذا الخليط على فروة الرأس لمدة دقيقتين أو ثلاث ثم اغسلي شعرك بشامبو وبلسم خاليين من المواد الكيميائية. واظبي على استعمال هذه الخلطة مرة كل أسبوع أو أسبوعين للحفاظ على شعر صحي وناعم الملمس.