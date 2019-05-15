كيف تهزمين تساقط الشعر أثناء الصيام؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسام سليم :

تعتمد جودة الشعر على فروة رأس صحية، والتي بدورها تحتاج إلى تغذية بالفيتامينات.

وفي دراسة استقصائية أجرتها شركة "TNS Consultants" لشركة "Sunsilk" البريطانية، ظهر أن تساقط الشعر واحد من أكبر الهواجس التي تشغل المرأة في كل مكان بالعالم.

وبحسب "خليج تايمز"، تقول الدكتورة فرانشيسكا فوسكو، طبيبة الأمراض الجلدية في ولاية نيويورك الأمريكية، إن النساء العربيات يواجهن مشكلة تساقط الشعر بشكل متزايد بسبب ارتداء الحجاب.

وأضافت أنه بينما يحمي الحجاب الشعر من الغبار والرمال وأشعة الشمس الضارة، فإنه قد يتسبب أيضًا في الحكة والتعرق لفروة الرأس، ما يؤدي إلى ظهور الشعر بمظهر متبلد.

وبسبب الصيام، قد تعاني فروة الرأس من الجفاف ونقص الفيتامينات ما يتسبب في زيادة تساقط الشعر.

ويحتاج الشعر الصحي إلى فروة رأس صحية، كما أن معظم لانساء لا يدركن مدى حساسية فروة الرأس، وأنها امتداد للجلد، مثل جلد الوجه، وأن الاهتمام من جذور الشعر تجعل يجعله قويا وكثيفا ولامعا.

وفيما يلي أهم النصائح للحافاظ على فروة رأس صحية للحد من تساقط الشعر الزائد عن المطلوب:

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- زيادة استهلاك الأحماض الدهنية الأساسية الموجودة في الأسماك الزيتية والأفوكادو لتحسين الحالة العامة للبشرة.

- تجنب الجلوس في أماكن جافة مرتفعة الحرارة، لأن ذلك ينزع الرطوبة من فروة الرأس والجلد بشكل عام.

- تنويع الاستحمام بالماء الدافئ والبارد على فروة رأسك، لتنشيط الدورة الدموية ومنع تكون الخلايات الميتة.

- تدليك فروة الرأس بلطف عند وضع الشامبو

- الاهتمام بشرب 2 لتر من الماء يوميا يلعب دورا في الحفاظ على الشعر في حالة جيدة.

- قص الشعر بانتظام يحسن من حالة الشعر

- الإجهاد من بين الأسباب الأكثر شيوعا لجعل فروة الرأس غير صحية، ويتسبب أيضا في زيادة تساقط الشعر.