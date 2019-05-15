إليسا تحتضن حماقي: "شخص عظيم من جوة ومن برة"

نشرت الفناة اللبنانية، إليسا، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "إليسا" بإطلالة كاجوال، محتضنة الفنان محمد حماقي، مُعلقة: "الشخص العظيم من الداخل والخارج".

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وشاركت الفنانة اللبنانية، متابعيها مؤخرًا، بعدة صور جريئة من فيديو كليب أغنية "كرهني"، حيث ظهرت مع "موديل فيديو الكليب" وهو يقبلها، حيث علقت الفنانة اللبنانية على الصورة قائلة: "صباح الخير.. استمتعوا بفيديو كليب كرهني عبر قناتي الرسمية على اليوتيوب".

كما نشرت من قبل، صورة وهي مرتدية "روب طويل باللون الأبيض" وهي تحتضن "الموديل"، وعلقت عليها: "صباح مثالي يعقبه عصر عظيم ونتمنى لكم يومًا ممتعًا".

وبعد ذلك، نشرت صورة من "الفيديو كليب"، وهي مع "الموديل" في الفراش، وعلقت عليها قائلة: "نظرة خاطفة من كليب كرهني، نعمل على المونتاج، وقريبا يتم طرحه".

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