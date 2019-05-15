الامارات | «جمعة الماجد للتراث» في المجلس الرمضاني بـ «ذاكرة الصحافة»

شكرا لقرائتكم خبر عن «جمعة الماجد للتراث» في المجلس الرمضاني بـ «ذاكرة الصحافة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، في فعاليات النسخة الثامنة من المجلس الرمضاني، الذي افتتحه أول من أمس، الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، وينظمه نادي الشارقة للصحافة التابع للمكتب الإعلامي لحكومة الشارقة، على مسرح المجاز في الفترة من 13 إلى 26 مايو الجاري.

وتتمثل مشاركة المركز في معرض يضم عدداً من الصحف والدوريات، من بينها العدد الأول من صحيفة «الأهرام» المصرية، الصادر في الخامس من أغسطس 1876 في الإسكندرية، وذلك قبل أن تنتقل إلى القاهرة في نوفمبر 1899.

وكذلك عرض المركز العدد الأول من صحيفة «الأحرار المصورة» الصادر في 11 يناير 1926، وهي صحيفة لبنانية أسسها مؤسس جريدة النهار اللبنانية جبران تويني. ومن دمشق يعرض المركز العدد الأول من مجلة «الميزان» الصادر في 20 يناير 1925، وأسس المجلة أحمد شاكر الكرمي، واستمر صدورها لعامين. ويعرض المركز أيضاً العدد الأول من مجلة «الكويت» التي أصدرها عبدالعزيز الرشيد سنة 1927، وتعدّ أول مجلة تصدر في الكويت وفي الخليج العربي.

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ومن الدوريات الأخرى المعروضة مجلة «الكتاب»، و«الكاتب المصري»، و«كلمة ونص»، و«الأستاذ»، و«الأدب والفن». ويهدف المركز، من خلال هذه المشاركة، إلى إتاحة الفرصة للجمهور للاطلاع على نوادر الدوريات والصحف القديمة للتعرف إلى جزء من تاريخ الصحافة العربية، حيث تضم مكتبة المركز أكثر من 7700 دورية، منها أكثر من 300 تعدّ من نوادر الصحف والمجلات، وتتوزع هذه الدوريات على أكثر من نصف مليون عدد.

7700

دورية، منها 300 من نوادر الصحف والمجلات، يضمها مركز جمعة الماجد في دبي.