الامارات | «مازيراتي جران توريزمو» تنضم إلى دوريات شرطة دبي الفارهة

شكرا لقرائتكم خبر عن «مازيراتي جران توريزمو» تنضم إلى دوريات شرطة دبي الفارهة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت شرطة دبي سيارة الكوبيه الإيطالية «مازيراتي جران توريزمو»، إلى أسطول دورياتها الفارهة التي توجد في الأماكن السياحية بالمدينة.

وقال القائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفة المري، إن شرطة دبي تسعى، من خلال إدخال السيارات الرياضية ضمن أسطولها من الدوريات الفارهة، إلى تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في الأماكن السياحية المهمة، مثل برج خليفة وبوليفارد محمد بن راشد و«جي بي آر»، وغيرها من المناطق، إلى جانب الارتقاء بكل السيارات المستخدمة في شرطة دبي.

واستمع المري لشرح حول مواصفات السيارة الكوبيه الفاخرة، ذات المقاعد الأربعة الرياضية، والمزودة بمحرك ثماني الاسطوانات، بسعة 4.7 ليترات وقوة 460 حصاناً، ويوفر محرك السيارة، الذي صنعته فيراري استجابة فورية لأوامر دواسة الوقود، ويمتاز بخواص دوران حر، وصوت لطالما تألقت به سيارات مازيراتي.

من جهته، قال نائب رئيس مبيعات مازيراتي في شركة الطاير للسيارات، جاد إلياس: «سعداء بانضمام سيارة (مازيراتي جران توريزمو) إلى أسطول الدوريات الفارهة، بما يعزز دعمنا للرؤية المستقبلية لشرطة دبي في تقديم خدمات مبتكرة ومتنوعة».

من ناحيته، قال مدير إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، المقدم الدكتور مبارك سعيد سالم بنواس الكتبي، إلى أن سيارة «مازيراتي جران توريزمو» تعد إضافة نوعية إلى الدوريات الفارهة في إدارة الشرطة السياحية بشرطة دبي، مشيراً إلى أنه بإضافة هذه السيارة يرتفع عدد الدوريات الفارهة ضمن أسطول شرطة دبي إلى 15 سيارة رياضية متنوعة.

وأضاف الكتبي أن السيارة ستوجد في الأماكن السياحة، وسيسهم رجال الشرطة من خلالها في تقديم مختلف الخدمات إلى أفراد الجمهور والسياح.

عبدالله خليفة المري:

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«شرطة دبي تسعى من خلال إدخال السيارات

الرياضية، إلى تعزيز الوجود الأمني لرجال الشرطة في

الأماكن السياحية المهمة».

- 15

سيارة رياضية

متنوعة في الدوريات

الفارهة.