الامارات | إصابة دانيال كريج تُوقف تصوير «جيمس بوند»

شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة دانيال كريج تُوقف تصوير «جيمس بوند» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكر تقرير إخباري أن النجم الإنجليزي، دانيال كريج، أصيب أثناء تصوير مشهد سينمائي في أحدث أفلامه من سلسلة أفلام العميل السري «007» الشهيرة «جيمس بوند»، في جامايكا.

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية الشعبية، بأن كريج تم نقله جواً إلى الولايات المتحدة، للخضوع لفحص بالأشعة السينية، بعدما سقط بينما كان يركض أثناء التصوير، ما أدى إلى توقف تصوير الفيلم.

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وقالت الصحيفة إن الطبيب الذي عالج نجم كرة القدم الانجليزي ومهاجم توتنهام، هاري كين، في وقت سابق من العام الجاري، هو من فحص كريج (51 عاماً).

ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر القول إن كريج كان يركض أثناء التصوير، عندما انزلق وسقط بشكل غريب، مضيفاً أنه «كان يعاني ألماً شديداً، وكان يشكو من كاحله».