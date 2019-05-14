بالصور| ألوان ربيعية في إطلالات النجملات بمهرجان كان في دورته الـ72

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بدأت منذ قليل فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ72، المقام جنوب فرنسا، وتوافد على السجادة الحمراء نجوم هوليوود في حفل افتتاح المهرجان.

تميزت فساتين الفنانات المشاركات، بألوان ربيعية، وتنوعت الستايلات بين "البروتال"، والشيفون اللامع، وكانت الألوان فاتحة بين الروز، والبينك، والأوف وايت، والأصفر الكناري، والأسود وأكمام الفراشة.

وكانت الفساتين بدون أكمام هي الميزة المشتركة في الفساتين، فيما قلت إطلالات "الفلوراي" تماما، وتميزت النجمات بالفساتين المنفوشة ذات الألوان الربيعية، والبراقية، وعلى رأسهم، الموديل الرازيلية اليساندرا أمبروسو، والممثلة إيفا لونجوريا، وإل فانينج.

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نادين لبكي كانت كذلك من المشاركات، وجوليان مور، وسيلينا جوميز التي اختارت ارتداء فستان من الستان.

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