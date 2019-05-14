ممنوع ركوب العجل للمرأة في ولاية إيرانية

في تطور متبع في إيران لتقويض حريات المرأة، قررت ولاية إيرانية هي أصفهان، منع الفتيات من ركوب الدراجات الهوائية في الأماكن العامة.
من جهته، أوضح علي أصفهاني، المدعي العام في الولاية، سبب هذا القرار، مؤكدا أنه جاء بناء على عدة شكاوى تقدم بها المواطنون، وخطباء المساجد، وأعلن عن المنع اليوم.
وقال أصفهاني، في تصريحات صحفية، نقلتها وسائل إعلام إيرانية، إن القرار يبدأ اليوم الثلاثاء وبدأ تبليغه للجهات المعنية، موضحا أنه توجد عقوبات لمخالفة القرار.
وأكمل حديثه مؤكدا أنه في البداية سكيون التعامل مع المخالفات "باحترام"، حيث يكتفون بسحب الدراجة الهوائية من الفتيات ثم إعادتها إليهن لاحقا.
وأكد أصفهاني أن القرار ساريا ويمكن إلغاؤه في حالة وجود اقتراحات أخرى من بلدية المدينة أو من قوات الأمن.
وستعامل السلطات في الولاية المخالفات لهذا القرار بنفس عقوبة الفتيات اللاتي يتجولن في الشوارع دون حجاب، وذلك في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة والرابعة، وأوضح: "سيتم التعامل وفق القوانين والتي يطبقها مركز الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".
أصفهان ليست الولاية الإيرانية الأولى التي تطبق منع ركوب النساء للدراجات، فقد سبقتها عام 2016، مدينة مريوان، غرب إيران، والتي أدى تطبيقها لهذا القرار ردود فعل سلبية وإيجابية، وخرجت مظاهرات على إثره تجوب البلاد لترفض هذا القرار.
وعقب ذلك ولتعميم القرار أفتى مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي خامنئي عن ركوب النساء للدراجات الهوائية في الأماكن العامة، وأمام الرجال الغرباء قائلا "غير جائز شرعا في الأماكن العمومية"، حسب ما جاء في وكالة "إيسنا" الخبرية، في نوفمبر 2017، وبدأت مدن إيرانية عدة تتبنى نفس القرار.
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