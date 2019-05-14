بـ"سلسلة وقلب".. أول منشور لزوجة علي ربيع بعد "الأزمة"

شاركت ندى محمود، زوجة الفنان علي ربيع نجم مسرح مصر، متابعيها، بصورة جديدة، عبر خاصية "الاستوري" على حسابها الشخصي على موقع الفيديوهات والصور "إنستجرام".

وأظهرت الصورة سلسلة من الذهب، و"إيموشن قلب" مُرفقة بتعليق: "شكرًا يا أحلى بابا".

يذكر أن تلك الصورة هي الأولى التي تشارك فيها "ندى" متابعيها عقب أزمتها الأخيرة مع زوجها.

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وكانت ندى، فجرت مفاجأة منذ شهر، حول خلافها مع زوجها، حيث نشرت تدوينة، قائلة: "أمك ثم أمك، ثم أمك، وإن قالتلك طلق مراتك، واطردها من بيتها هي وبنتك، متترددش يا قلب أمك، وشكرًا أنا وبنتك خصيمك يوم القيامة".

وأكدت سلوى محمد، والدة ندى زوجة نجم "مسرح مصر" حينها صحة ما كتبته ابنتها على حسابها، موضحة أن هناك أزمة بينهما، نافية اعتداءه عليها بالضرب.

وقالت لـ"هُن": "والدة علي عاوزة رأيها يمشي دايمًا، والمشاكل مع بنتي من أول الجواز، وكنا بنقول زيها زي كل البيوت، بس الموضوع زاد عن حده"، متابعة: "طردها من 20 يوم، في عز الفجر، وكانوا عاوزين ياخدوا بنتها منها، وفي الآخر سابوها لها".

وعن قرار الانفصال، أكدت والدة "ندى": "علي بلغنا أن والدته مش عاوزة استمرار الجوازة دي، ومش عاوزة بنتي تاني".

وكان علي ربيع، قد أعلن زواجه من ندى في 20 سبتمبر 2015.

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