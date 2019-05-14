حسام موافي يكشف طريقة احتساب السمنة المفرطة: "لو 45 تبقى قاتلة"

أعلن الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، طريق مميزة لاحتساب السمنة وذلك من خلال معرفة وزن الجسم مع قياس طوله.

وقال موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم، إن احتساب السمنة يكون من خلال احتساب طول الفرد، ومن ثم ضربه في نفسه مع الوزن، وإن كان الناتج يدور حول 25 وهي كتلة الجسم فإن ذلك يدل على أن الشخص ليس لدي أي مشاكل متعلقة بالسمنة، أما إن صل الرقم إلى 30 حتى 35 هنا تكون مشكلة كبيرة تدل على وجود سمنة.

وأشار إلى أن وصول الرقم إلى 45 يدل على إصابة الفرد بالسمنة القاتلة، وهو من أخطر الحالات.

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