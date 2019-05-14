حسام موافي: "قطعة الكنافة مليانة سعرات حرارية.. بتزود الوزن"

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بقصر العيني، إن قطعة "كنافة" واحدة تكون مليئة بالسعرات الحرارية، التي تؤدي إلى ارتفاع وزن الإنسان بشكل كبير، لكن كثير منا لا يعلم ذلك.

وأضاف موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن حلوى "الكنافة" تحتوي على سكر ونشويات وقشطة، وكثير من المواد التي تساعد في زيادة الوزن.

ونوه أن الخيار ليس به أي سعرات حرارية تقريبا والطماطم أيضا، ناصحا بالإكثار بكل ما هو أخضر في الأكل، وتقليل ما هو أبيض في الطعام لأنها تحوي نسبة نشويات عالية وبها سعرارت حرارية مرتفعة.

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