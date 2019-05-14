حسام موافي: السمنة تصيب الأطفال بسب إهمال الأم

تحدث الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بالقصر العيني، عن مرض السمنة وأهم أضراره، موضحا أنه يوجد كثير من الأطفال يصابون بهذا المرض بسبب سوء التغذية.

وأضاف "موافي"، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أنه في السابق كان يستحيل وجود طفل مصاب بمرض السمنة بسبب الاهتمام الكبير بتغذية الأطفال، لكن الآن إهمال الأم لطفلها نتج عنه الإصابة بالسمنة، وذلك بسبب تناوله كثير من الوجبات الجاهزة.

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