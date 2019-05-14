رانيا يوسف تُهدد بالانسحاب من "شيخ الحارة" بسبب سؤال عن طليقها

كشف ما يُدعى "شيخ الحارة"، ضمن فقرات برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس"، أن والد طليق الفنانة رانيا يوسف، تحدث مع الكثير من الأشخاص من أجل إقناع الفنانة بالعدول عن فكرة الانفصال والعودة لنجله، ولكن الأخيرة رفضت.

فردت "يوسف": "مفيش نصيب خلاص"، فيما رفضت في الوقت ذاته سرد سبب طلاقها الأخير، في حين أصر "شيخ الحارة" أن تكشف رانيا يوسف السبب الحقيقي لطلاقها الأخير بدلًا من أن يكشفها بنفسه.

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الأمر أزعج الفنانة رانيا يوسف، وهمَّت بالخروج من الاستوديو والاعتذار عن استكمال حلقة، فتدخلت الإعلامية بسمة وهبة مقدمة البرنامج ووافقتها على عدم ذكر أسباب انفصالها.

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