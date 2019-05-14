رانيا يوسف: "بعيش حاليا لحظات حب حلوة.. وبصراحة أنا محتاجة كده"

واجهت الإعلامية بسمة وهبة، الفنانة رانيا يوسف، بقصة حب جديدة في حياتها، وذلك عقب طلاقها للمرة الثالثة، حيث قالت "يا رانيا أنتي داخلة في قصة حب عنيفة ليه، أنتي مش بتحرمي".

وردت "رانيا يوسف"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء: "أنا مش بحرم بصراحة، أنا ماشية وراء قلبي، هغير تركيبتي إزاي، أنا على طول ماشية ورا قلبي".

وتابعت: "قلبي ده وداني في داهية، ولسة رايحة، بس مينفعش أعيش من غير ما أحب وأتحب، أنا عايشة لحظات حب حلوة حاليا، وأنا محتاجة لكده".

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