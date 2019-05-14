مدحت صالح: "عمري ما أضرب ست.. ومش بحب المرأة الرغاية"

قال الفنان مدحت صالح، إنه لا يحب المرأة "الرغاية"، لاسيما وإن كان الحديث بلا معنى، مضيفًا: "لذلك غنيت لهن أغنية تعرفي تسكتي".

وأكد صالح، خلال حواره مع الإعلامية إنجي أنور، في برنامج "سري مش للغاية": أنه لا يحب أيضًا المرأة الشكاكة، وغنيت لها "حبيبتي ونور عنيا تملي تشك فيا": "دستوري في الحياة يتلخص في كلمتين بلاش ضغوط".

وأوضح: مستحيل أضرب ست"، لافتًا إلى كواليس مشهد ضربه للفنانة نرمين الفقي في مسلسل "أبو العروسة": "مخرج المسلسل علمني كيف أؤدي المشهد دون أن أقوم فعليا بضرب نرمين الفقي، أنا لا أحب ضرب امرأة سواء في الواقع أو بالتمثيل".

وعن سر نجاح مسلسل "أبو العروسة" أجاب أنه مسلسل "بيتي": "بنشوف فيه حياتنا وإن المصريين أحبوا الحالة التي صنعها المسلسل".

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