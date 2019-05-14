للمرة الثانية.. تفاصيل المكالمة "تامر حسني" المفاجئة للمصريين (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-

"حد جاله اتصال هاتفي من تامر حسني؟".. تساءل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، بعدما فوجئوا باستقبال مكالمة تحمل اسم الفنان تامر حسني عبر هواتفهم.

وأعرب عدد منهم عبر صفحاتهم على "فيسبوك" و"تويتر" عن اندهاشهم وتساؤلهم عن المكالمة "الغريبة"، إذ رفض بعضهم استقبال المكالمة، بينما أجاب آخرون، موضحين أنه مجرد الرد ستسمع صوت تامر حسني في الإعلان الذي صورته مع الفنانة نانسي عجرم.

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وإن هذه المكالمة التي يتلقاها عملاء الشركة باسم تامر تأتي ضمن الحملة التسويقية للشركة خلال الجاري.

يذكر أنه مع بداية أطلقت أورنج حملتها الإعلانية التي يظهر فيها المطرب تامر حسني مع المطربة نانسي عجرم.

و"الخليج 365" يرصد لكم في الألبوم المرفق بالأعلى حالة الجدل التي أحدثها المكالمة على "السوشيال ميديا".