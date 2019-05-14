كم يبلغ سعر السحور في أكبر فنادق مصر؟.. أقل من الفاتورة المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-نرمين الجلاد:

تشهد الفنادق والخيم الرمضانية إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان سواء في حفلات الإفطار أو السحور، إذ يحرص الكثير من الأشخاص على التجمع مع أصدقائهم والاستمتاع بأجواء رمضانية خارج المنزل.

ويستعرض لكم "الخليج 365" أسعار وجبة السحور في بعض الفنادق الـ 5 نجوم، والتي تبدأ من الساعة التاسعة مساءً حتى الثالثة صباحًا.

- فندق الفورسيزون:

على أنغام الموسيقة الرمضانية يقدم الفندق السحور بنظام البوفيه المفتوح، الذي يحتوى على الأطعمة الرئيسية كأنواع الفول المختلفة والطعمية والجبن، والبيض، بالإضافة للمشاوى الفواكه والحلويات.

ويتراوح سعر السحور من 400 جنيه إلى 500 للفرد الواحد.

-فندق جاى دبليو ماريوت:

بأجواء الـ"دي جي" الصاخبة والأغانى الرمضانية يمكنك تناول سحور رائع في الخيمة الرمضانية بسعر 360 جنيهًا للفرد الواحد.

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- رويال ماكسيم بالاس كمبنسكي:

يمكنك تناول وجبة السحور في أجواء شرقية بخيمة باب القصر المطلة على حمام السباحة، والاستمتاع بحضور الفقرات الترفيهية، ويقدم الفندق تشكيلة رائعة من الأطعمة المصرية والعربية، بسعر 770 للفرد الواحد.

ويحرص الفندق كل يوم جمعة خلال شهر رمضان بإقامة حفلة غنائية، ويستضيف الجمعة القادمة الفنان محمود العسيلي.

- فندق الماسة:

في خيمة ليالي الماسة استمتع بسحور "الأوبن بوفيه" على أجواء الموسيقي الرمضانية والفقرات الترفيهية، بسعر300 جنيه للفرد.

- فندق لو باساج:

يقدم الفندق السحور على موسيقي الدى جي، طوال أيام الأسبوع، ما عدا الخميس والجمعة فقرة التخت الشرقي، بسعر 350 جنيها للفرد.

فندق هيلتون القاهرة هليوبوليس:

تقدم الخيمة وجبة سحوربتشكيلة متنوعة من الأطعمة المصرية والعربية، مع المشروبات الرمضانية، بسعر 400 جنيه.