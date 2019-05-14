ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت 5 حبات من المكسرات يوميا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- سمية عبد الهادي

هل سألت يومًا عن فوائد تناول المكسرات التي لا يكاد يخلو منزل من أصنافها خلال الشهر الكريم؟

الدكتور حازم المصري استشاري التغذية، أوضح أن تناول ما بين 3 لـ5 حبات من أنواع المكسرات يوميًا تقي الصائم من مشاكل صحية، ولها مجموعة من الفوائد التي تعود على جسمك، يذكرها خلال النقاط التالية:

- المكسرات تعمل على تقوية جميع أجهزة الجسم دون استثناء.

- يعمل هذا القدر أيضا على حماية القلب من الأمراض مثل تصلب الشرايين، ويساعد على تقوية عضلة القلب الرئيسية.

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- يحمي الأعصاب من التمزق نتيجة فرط الحركة أو الصدمات.

- يعمل على تهدئة الجهاز العصبي، ومن ثم يحافظ على هدوء الإنسان.

- احتوائها على دهون غير مشبعة، يساعد في عملية ضبط الوزن.

ووجه "المصري" بأهمية تناول المكسرات بين الوجبات في الفترة من الإفطار إلى السحور، حتى يمكن للجسم الاستفادة من هذا القدر بصورة صحيحة.