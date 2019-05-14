رانيا يوسف: ابنتي تعدت على زميل لها بالضرب بسبب "فيديو إباحي"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن ابنتها قامت بالاعتداء بالضرب على زميل لها، بسبب مشكلة "الفيديو الإباحي" لأحدى الفتيات مع مخرج مشهور، وقال زميلها أن الفنانة رانيا يوسف هي بطلة هذا الفيديو.

وأضافت "يوسف"، خلال حوارها في برنامج "شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس" اليوم الثلاثاء:" الفيديو الإباحي كان لناس تانية، والمخرج ده له علاقة بفنانات كتير، بس أنا صحيت من النوم لاقيت "بلوه" على الواتس آب يتقول إن الفنانة التي ظهرت معه (المخرج الشهير) في الفيديو الإباحي هو أنا".

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وأشارت إلى أنها قامت بتقديم بلاغ للنائب العام، ضد شخص ظهر في أحد الفيديوهات أكد أن الفيديو الإباحي خاص برانيا يوسف، مضيفة: "قالوا كده عشان أنا كنت تريند".

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