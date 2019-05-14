رجل يذبح ابنته القاصر في رمضان.. علم بعلاقتها بشاب عبر "واتساب"

تسرب خبرا علاقتها بشاب إلى الأهالي لصغر القرية التي يعيشون بها، ولم يشفع لها الشهر الكريم في الغفران، فبمجرد علم الأب الذي يعيش في قرية أولاد الكلاعي في المغرب بعلاقتها العاطفية مع أحد الشباب، قرر التخلص من ابنته القاصر.

خطط الأب لجريمته، عندما خرجت الأم، واستغل غيابها عن المنزل، الذي كان يخطط لدفنها فيه، إلا أن خطته فشلت، وجاء تخطيطه لتلك الجريمة بعدما علم من الجيران، ومن متابعه لابنته أنها على علاقة عاطفية بشاب ويتحدثان على تطبيق "واتساب".

قطع الرجل شريان ابنته، ولكن عودة الأم المفاجئة للمنزل حالت دون دفتها وإخفاء أثر الجريمة المخطط لها من قبل الأب، وتمكنت الأم بمساعدة الجيران من إبلاغ الشرطة التي ألقت القبض عليه، وأحالته للتحقيق، بحسب صحيفة "فبراير" المغربية.

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