قالت الفنانة رانيا يوسف، إن طليقها رجل الأعمال طارق عزب مرتبط في ذاكرتها بالوجع، "أنا على طول افتكره بالوجع"، وذلك خلال حوارها في برنامج " شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".
وأضافت "يوسف"، أن طليقها رفع قضية أمام المحاكم لضم بناته منها، وذلك بعد قيامها برفع قضية تُطالبه بالنفقة أمام المحاكم، مستطردة: "أنا مطلبتش منه ولا مليم من 2011 وقت الطلاق حتى عام 2016، حصل بعض المشاكل الأخرى فرفعت قضية للمطالبة بالنفقة".
وتابعت: "ولادي أحيانا بيزعلوا من أبوهم، بس مهما كان أبوهم وهيفضل طول العمر أبوهم وربنا يخليهم ليه ويخليه ليهم".
وعما إذا طلب بناتها منها اعتزال التمثيل، قالت رانيا يوسف: "مش هوافق طبعا، مفيش حاجة اسمها اعتزلي شغلك، بناتي أصلا بعاملهم معاملة أصحابي، وبحب نصائح بنتي الكبيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو| رانيا يوسف عن طليقها طارق عزب: "على طول بفتكره بالوجع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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