بالفيديو| رانيا يوسف عن طليقها طارق عزب: "على طول بفتكره بالوجع"

قالت الفنانة رانيا يوسف، إن طليقها رجل الأعمال طارق عزب مرتبط في ذاكرتها بالوجع، "أنا على طول افتكره بالوجع"، وذلك خلال حوارها في برنامج " شيخ الحارة"، الذي يُعرض على شاشة "القاهرة والناس".

وأضافت "يوسف"، أن طليقها رفع قضية أمام المحاكم لضم بناته منها، وذلك بعد قيامها برفع قضية تُطالبه بالنفقة أمام المحاكم، مستطردة: "أنا مطلبتش منه ولا مليم من 2011 وقت الطلاق حتى عام 2016، حصل بعض المشاكل الأخرى فرفعت قضية للمطالبة بالنفقة".

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وتابعت: "ولادي أحيانا بيزعلوا من أبوهم، بس مهما كان أبوهم وهيفضل طول العمر أبوهم وربنا يخليهم ليه ويخليه ليهم".

وعما إذا طلب بناتها منها اعتزال التمثيل، قالت رانيا يوسف: "مش هوافق طبعا، مفيش حاجة اسمها اعتزلي شغلك، بناتي أصلا بعاملهم معاملة أصحابي، وبحب نصائح بنتي الكبيرة".

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